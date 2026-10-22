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22 октября, 09:42

Культура

Путин наградил орденами ведущих Первого канала Малышеву и Андрееву

Фото: kremlin.ru

Ведущие Первого канала Елена Малышева и Екатерина Андреева награждены орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В тексте отмечено, что награда присуждена "за заслуги в области средств массовой информации, связи и массовых коммуникаций, многолетнюю добросовестную работу".

Ранее глава государства подписал указ о присвоении главе банка ВТБ Андрею Костину звания Героя Труда России за особые заслуги перед страной, вклад в развитие финансово-банковской системы и многолетнюю плодотворную работу.

До этого народного артиста России Сергея Ролдугина наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Он получил награду за достижения в области культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.

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