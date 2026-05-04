Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 16:20

Культура

Владимир Путин присвоил актрисе Анне Банщиковой звание заслуженной артистки РФ

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Владимир Путин присвоил актрисе Анне Банщиковой звание заслуженной артистки России. Это следует из указа президента, который размещен на портале опубликования правовых актов.

Актриса театра "Современник" получила соответствующее звание за заслуги в области отечественной культуры и искусства.

Помимо этого, звание заслуженного артиста России присвоено актеру Александру Лушину, который является артистом Александринского театра.

Ранее художественный руководитель Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой Олег Меньшиков был награжден орденом "За заслуги в культуре и искусстве". Соответствующий указ подписал Путин.

Награду Меньшиков получил за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную работу. Кроме того, композитор Максим Дунаевский был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени.

Читайте также


властькультура

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика