Владимир Путин присвоил актрисе Анне Банщиковой звание заслуженной артистки РФ

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Владимир Путин присвоил актрисе Анне Банщиковой звание заслуженной артистки России. Это следует из указа президента, который размещен на портале опубликования правовых актов.

Актриса театра "Современник" получила соответствующее звание за заслуги в области отечественной культуры и искусства.

Помимо этого, звание заслуженного артиста России присвоено актеру Александру Лушину, который является артистом Александринского театра.

Ранее художественный руководитель Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой Олег Меньшиков был награжден орденом "За заслуги в культуре и искусстве". Соответствующий указ подписал Путин.

Награду Меньшиков получил за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную работу. Кроме того, композитор Максим Дунаевский был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени.

