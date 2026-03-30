Актеру Вдовиченкову присвоено звание народного артиста РФ

Владимир Путин удостоил звания народного артиста России актера Театра Вахтангова Владимира Вдовиченкова. Об этом говорится в указе президента, размещенном на портале официального опубликования правовых актов.

Уточняется, что звание "Народный артист РФ" присвоили актеру за большие заслуги в развитии музыкального, кинематографического, театрального и хореографического искусства.

Также звание присвоено актерам Екатерине Гусевой и Юрию Кузнецову.

Ранее Путин присвоил звание заслуженного деятеля искусств поэту-песеннику Александру Шаганову.

До этого глава государства наградил телеведущую Тину Канделаки орденом "Александра Невского". Награду она получила за вклад в развитие СМИ и многолетнюю плодотворную деятельность.

Кроме того, актрисе Нонне Гришаевой вручили орден "За заслуги в культуре и искусстве", а народной артистке России Надежде Бабкиной – орден "За заслуги перед Отечеством" первой степени.

