02 декабря, 16:21Культура
Владимир Путин наградил Тину Канделаки орденом "Александра Невского"
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Владимир Путин наградил телеведущую Тину Канделаки орденом "Александра Невского". Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
В документе уточняется, что награда вручена за вклад в развитие СМИ и многолетнюю плодотворную деятельность.
Кроме того, актриса Нонна Гришаева получила орден "За заслуги в культуре и искусстве".
"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность", – говорится в президентском указе.
Также Путин наградил народную артистку России Надежду Бабкину орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени. Награда вручена ей, в частности, за вклад в развитие культуры и искусства.
До этого российский лидер объявил благодарность телеведущим Леониду Якубовичу, Александру Гордону, Ларисе Гузеевой и Розе Сябитовой. Президент России подписал соответствующее распоряжение "О поощрении". Согласно документу, ведущих отметили за заслуги в области СМИ и многолетнюю добросовестную работу.