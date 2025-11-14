Путин присвоил главе "Транснефти" Токареву звание Героя Труда

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Владимир Путин присвоил главе "Транснефти" Николаю Токареву звание Героя Труда России. Соответствующий президентский указ опубликован на портале правовых актов.

Путин наградил Токарева за "особые трудовые заслуги перед государством и большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса".

Токарев с 2000 по 2007 год руководил государственным предприятием "Зарубежнефть". В 2007 году его назначили главой "Транснефти". В марте этого года его полномочия были продлены еще на 5 лет.

Ранее президент России удостоил звания Героя Труда нападающего московского "Спартака" Никиту Симоняна. Награда присуждена за выдающиеся достижения перед страной и значительный вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола.

За свою карьеру Симонян выступал за "Крылья Советов" и "Спартак". Спортсмен четыре раза выигрывал чемпионат СССР и два раза – кубок страны. Признан лучшим бомбардиром "Спартака" за забитые 160 голов.

