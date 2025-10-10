Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 октября, 16:54

Спорт

Путин присвоил звание Героя Труда лучшему бомбардиру "Спартака" Симоняну

Фото: ТАСС/Валерия Калугина

Владимир Путин удостоил звания Героя Труда легендарного нападающего в истории московского "Спартака" Никиту Симоняна. Соответствующий указ, подписанный главой государства, размещен на портале правовых актов.

Награда присуждена за выдающиеся достижения перед страной и значительный вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола.

За свою карьеру Симонян выступал за "Крылья Советов" и "Спартак". Играя в составе последнего, спортсмен четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958 годы) и два раза – кубок страны (1950, 1958 года). Признан лучшим бомбардиром "Спартака" за забитые 160 голов.

Вместе с тем спортсмен занимал должность главного тренера в "Спартаке", "Арарате", "Черноморце" и сборной СССР. Под его руководством команды выигрывали первенство Советского Союза. Карьеру Симонян завершил в 1959 году.

С 1992 по 1998 год он занимал пост первого вице-президента Российского футбольного союза (РФС), а затем был избран вице-президентом организации. Эту должность Симонян занимает до сих пор. Также он несколько раз исполнял обязанности президента РФС.

Ранее Путин наградил российских теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Спортсменки были удостоены награды за заслуги в развитии физической культуры и спорта, а также за многолетнюю добросовестную работу.

Тогда же награду вручили бронзовому призеру чемпионата мира, серебряному призеру чемпионата Европы дзюдоисту Аюбу Блиеву. Он получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Читайте также


властьспорт

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика