Путин присвоил звание Героя Труда лучшему бомбардиру "Спартака" Симоняну

Фото: ТАСС/Валерия Калугина

Владимир Путин удостоил звания Героя Труда легендарного нападающего в истории московского "Спартака" Никиту Симоняна. Соответствующий указ, подписанный главой государства, размещен на портале правовых актов.

Награда присуждена за выдающиеся достижения перед страной и значительный вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола.

За свою карьеру Симонян выступал за "Крылья Советов" и "Спартак". Играя в составе последнего, спортсмен четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958 годы) и два раза – кубок страны (1950, 1958 года). Признан лучшим бомбардиром "Спартака" за забитые 160 голов.

Вместе с тем спортсмен занимал должность главного тренера в "Спартаке", "Арарате", "Черноморце" и сборной СССР. Под его руководством команды выигрывали первенство Советского Союза. Карьеру Симонян завершил в 1959 году.

С 1992 по 1998 год он занимал пост первого вице-президента Российского футбольного союза (РФС), а затем был избран вице-президентом организации. Эту должность Симонян занимает до сих пор. Также он несколько раз исполнял обязанности президента РФС.

Ранее Путин наградил российских теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Спортсменки были удостоены награды за заслуги в развитии физической культуры и спорта, а также за многолетнюю добросовестную работу.

Тогда же награду вручили бронзовому призеру чемпионата мира, серебряному призеру чемпионата Европы дзюдоисту Аюбу Блиеву. Он получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

