Путин присвоил звание Героя Труда президенту РАН Красникову

Фото: ТАСС/РБК/Михаил Гребенщиков

Владимир Путин присвоил президенту Российской академии наук (РАН) Геннадию Красникову звание Героя Труда России. Подписанный указ размещен на портале правовых актов, передает RT.

Согласно тексту документа, Красников был отмечен за выдающиеся заслуги перед страной и значительный вклад в развитие отечественной научной сферы.

Ранее Путин присвоил звание заслуженного деятеля искусств РФ Василию Церетели, а также наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени ректора Театрального института имени Бориса Щукина Евгения Князева.

До этого глава государства наградил официального представителя российского МИД Марию Захарову орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Награды она была удостоена за ее значительный вклад в осуществление внешнеполитического курса России и за многолетнюю безупречную дипломатическую службу.