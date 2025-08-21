Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 августа, 17:43

Наука

Путин присвоил звание Героя Труда президенту РАН Красникову

Фото: ТАСС/РБК/Михаил Гребенщиков

Владимир Путин присвоил президенту Российской академии наук (РАН) Геннадию Красникову звание Героя Труда России. Подписанный указ размещен на портале правовых актов, передает RT.

Согласно тексту документа, Красников был отмечен за выдающиеся заслуги перед страной и значительный вклад в развитие отечественной научной сферы.

Ранее Путин присвоил звание заслуженного деятеля искусств РФ Василию Церетели, а также наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени ректора Театрального института имени Бориса Щукина Евгения Князева.

До этого глава государства наградил официального представителя российского МИД Марию Захарову орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Награды она была удостоена за ее значительный вклад в осуществление внешнеполитического курса России и за многолетнюю безупречную дипломатическую службу.

Владимир Путин вручил госнаграды Героям Труда

Читайте также


властьнаука

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика