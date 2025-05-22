Путин вручил Лаврову орден Андрея Первозванного

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Владимир Путин вручил высшую российскую награду – орден святого апостола Андрея Первозванного – министру иностранных дел Сергею Лаврову. Церемония вручения состоялась в Екатерининском зале Сенатского дворца в Кремле.

Путин отметил преданность Лаврова стране, его напряженную работу на благо Отечества и готовность в любой обстановке твердо отстаивать интересы России.

"Талант, знания, опыт, интеллект главного дипломата России Сергея Викторовича Лаврова принесли ему безусловное уважение и в нашей стране, и во всем мире, как среди друзей, так, как у нас иногда говорят, и среди так называемых геополитических оппонентов", – подчеркнул глава государства.

Министр получил награду указом президента от 21 марта в день своего 75-летнего юбилея. В документе указывалось, что Лавров награжден за выдающиеся заслуги и большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса России.

Ранее президент наградил замглавы МИД Михаила Галузина орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Как отмечалось в указе, он внес большой вклад в реализацию внешнеполитического курса страны и в течение долгих лет добросовестно трудился на дипломатической службе.