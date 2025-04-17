Военкоры Прокофьева и Федорчак посмертно награждены орденом Мужества

Фото: телеграм-канал "Журналистка | Z |"; vk.com/Александр Федорчак

Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества военкора "Известий" Александра Федорчака, военкора Первого канала Анну Прокофьеву, оператора "Звезды" Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели. Соответствующий президентский указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Уточняется, что награда присуждена "за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга". Кроме того, звание Героя России получил главврач Алешковской районной больницы в Херсонской области Владимир Харлан.

"За героизм и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга в экстремальных условиях", – говорится в документе.



Военкор Федорчак, оператор и водитель Панов и Сиркели погибли в зоне СВО из-за атаки украинских военных. По факту убийства, воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов, умышленного уничтожения имущества было возбуждено уголовное дело.

Военкор Прокофьева подорвалась на вражеской мине в Белгородской области. Также пострадал оператор Дмитрий Волков. Сначала его состояние оценивалось как тяжелое, позже оператора эвакуировали в Москву, где он находился в отделении реанимации и интенсивной терапии. По факту трагедии также возбудили уголовное дело.

