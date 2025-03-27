27 марта, 09:34Происшествия
Пострадавшего оператора Первого канала доставили в НИИ имени Склифосовского
Фото: телеграм-канал "Московская медицина"
Оператор Первого канала Дмитрий Волков, который получил ранения в результате подрыва на мине, на вертолете был доставлен в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Об этом сообщает пресс-служба столичного Депздрава.
Как уточнили в ведомстве, мужчина направлен в отделение реанимации и интенсивной терапии для экстренных больных.
"Команда Склифа немедленно приступила к оказанию медицинской помощи", – добавили в департаменте здравоохранения Москвы.
О подрыве съемочной группы Первого канала на вражеской мине в Белгородской области стало известно 26 марта. В результате погибла военкор Анна Прокофьева.
Волков, который сопровождал журналистку во время выполнения ею профессионального долга в регионе, пострадал. Сперва его доставили в Обоянскую центральную районную больницу, где врачи диагностировали ему минно-взрывную травму, ожоги лица, предплечья, левой руки, ног и верхних дыхательных путей.
Состояние Волкова оценивалось как тяжелое, поэтому его подключили к ИВЛ. Через некоторое время оператора экстренно перевезлив Курскую областную больницу. Однако после было принято решение эвакуировать мужчину на лечение в Москву.
По факту случившегося было возбуждено дело о теракте и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста.
Врачи НИИ им Склифосовского оказывают помощь раненому оператору Первого канала Волкову