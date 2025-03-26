Пострадавшего оператора Первого канала Волкова доставят в курскую больницу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Получившего ранение после подрыва на мине оператора Первого канала Дмитрия Волкова экстренно доставляют в Курскую областную больницу. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Изначально журналиста доставили в Обоянскую центральную районную больницу, где врачи диагностировали у него минно-взрывную травму, ожоги лица, предплечья, левой руки, ног и верхних дыхательных путей.

На данный момент, как рассказал врио главы Курской области, Волкова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), так как состояние мужчины оценивается как тяжелое.

"Наши врачи сделают все возможное и невозможное для спасение его жизни!" – добавил Хинштейн.

Собран консилиум с привлечением федерального центра медицины катастроф и специалистов НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. При необходимости будет поднят вопрос о переводе Волкова в Москву, уточнил Хинштейн. Он взял ситуацию на свой контроль.

Хинштейн также выразил искренние соболезнования родственникам погибшего военкора Первого канала Анны Прокофьевой, а Волкову пожелал здоровья и скорейшего выздоровления.

О том, что съемочная группа Первого канала подорвалась на вражеской мине в Белгородской области, стало известно 26 марта. Прокофьева погибла, а Волков, который сопровождал журналистку во время выполнения ею профессионального долга в регионе, получил ранения.

