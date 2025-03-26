26 марта, 12:41Происшествия
Пострадавшего оператора Первого канала Волкова доставят в курскую больницу
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Получившего ранение после подрыва на мине оператора Первого канала Дмитрия Волкова экстренно доставляют в Курскую областную больницу. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.
Изначально журналиста доставили в Обоянскую центральную районную больницу, где врачи диагностировали у него минно-взрывную травму, ожоги лица, предплечья, левой руки, ног и верхних дыхательных путей.
На данный момент, как рассказал врио главы Курской области, Волкова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), так как состояние мужчины оценивается как тяжелое.
"Наши врачи сделают все возможное и невозможное для спасение его жизни!" – добавил Хинштейн.
Собран консилиум с привлечением федерального центра медицины катастроф и специалистов НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. При необходимости будет поднят вопрос о переводе Волкова в Москву, уточнил Хинштейн. Он взял ситуацию на свой контроль.
Хинштейн также выразил искренние соболезнования родственникам погибшего военкора Первого канала Анны Прокофьевой, а Волкову пожелал здоровья и скорейшего выздоровления.
О том, что съемочная группа Первого канала подорвалась на вражеской мине в Белгородской области, стало известно 26 марта. Прокофьева погибла, а Волков, который сопровождал журналистку во время выполнения ею профессионального долга в регионе, получил ранения.
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