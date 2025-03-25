Песков назвал целенаправленным убийством обстрел журналистов со стороны ВСУ

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По российским журналистам в ЛНР велся прицельный огонь со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Их специально хотели убить", – сказал представитель Кремля, выразив соболезнования родным и близким погибших и пожелав выздоровления раненым.

Как подчеркнул Песков, произошедшее в очередной раз подтверждает суть киевского режима и верность проведения СВО.

"Киевский режим продолжает свои злодеяния. Причем злодеяния в отношении журналистов – людей, у которых в руках не было и нет оружия", – отметил Песков.

По его словам, Россия постоянно обращает внимание мирового сообщества на попытки убийства журналистов в зоне СВО. При этом в Кремле считают реакцию на подобные акты нападения весьма и весьма недостаточной.

"Многие просто отказываются от реакции, что, с нашей точки зрения, является непростительным", – заключил он.

Речь идет о корреспонденте "Известий" Александре Федорчаке, который погиб в зоне СВО после артиллерийского удара со стороны ВСУ 24 марта, операторе "Звезды" Андрее Панове и водителе съемочной группы Александре Сиркели.

Кроме того, в результате атак травмы также получили корреспондент "Звезды" Никита Гольдин и журналист агентства ТАСС Михаил Скуратов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту атаки на журналистов. Преступления подпадают под статьи "Убийство", "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов" и "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".

В свою очередь, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что будет добиваться международного осуждения гибели журналистов из-за ВСУ. В ООН после произошедшего выступили против убийства и ранений представителей СМИ.