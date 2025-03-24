Оператор телеканала "Звезда" и водитель съемочной группы погибли в зоне СВО

Фото: телеграм-канал Zvezdanews

Оператор "Звезды" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели погибли в зоне специальной военной операции, сообщается в телеграм-канале телеканала.

"По гражданской машине с журналистами был нанесен прицельный удар двумя HIMARS", – говорится в публикации.

С ними на одних съемках находился военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак, о гибели которого ранее сообщило издание.

Кроме того, информационное агентство ТАСС сообщило о ранении своего корреспондента Михаила Скуратова в Суджанском районе Курской области, угрозы его жизни нет.

В свою очередь, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в телеграм-канале уточнил, что Скуратов получил минно-взрывную травму и осколочное ранение левой голени.

"Уважаемые коллеги-журналисты, вы постоянно находитесь на линии огня, передавая всю актуальную информацию. Но враг продолжает наносить свои варварские атаки по мирным и освобожденным территориям. Убедительно прошу всех соблюдать все меры безопасности и не подвергать свою жизнь опасности", – заявил он.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что очередное преступление киевского режима против свободы слова и журналистики не будет предано забвению "стратегическим молчанием", проплаченным западными кураторами. Таким образом Захарова прокомментировала гибель журналиста "Известий". По ее словам, МИД будет добиваться реакции ОБСЕ и ЮНЕСКО, а также других профильных структур.