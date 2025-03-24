МИД будет добиваться реакции ОБСЕ и ЮНЕСКО на гибель корреспондента "Известий"

Фото: vk.com/Александр Федорчак

Министерство иностранных дел РФ будет добиваться реакции ОБСЕ и ЮНЕСКО, а также других профильных структур на гибель корреспондента "Известий" Александра Федорчака в результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявила представитель ведомства Мария Захарова.

"Очередное преступление киевского режима против свободы слова и журналистики не будет предано забвению "стратегическим молчанием", проплаченным западными кураторами", – отметила Захарова в разговоре с "Известиями".

По ее словам, профильные международные организации обязаны будут отреагировать.

О гибели корреспондента "Известий" Александра Федорчака в зоне СВО сообщило издание в своем телеграм-канале. Он работал на купянском направлении в Харьковской области.

Ранее глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил установить единовременные выплаты от 3 до 5 миллионов рублей для военных корреспондентов, в том числе в зоне СВО, в случае причинения вреда их жизни или здоровью.

По словам Слуцкого, необходимо, чтобы военные корреспонденты получали выплаты из бюджета при травмах и ранениях наравне с военнослужащими СВО и волонтерами, поскольку журналисты также ежедневно рискуют на передовой, чтобы граждане были в курсе новостей с фронта.