Раненый в Курской области оператор Первого канала заявил, что с ним все хорошо

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Пострадавший в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) оператор Первого канала Юрий Шолмов в эфире телеканала заявил, что с ним все в порядке.

"Со мной все хорошо, сейчас доктора посмотрели еще раз рану, сейчас они ее перевязывают, обеззараживают и заматывают", – рассказал он.

Шолмов также отметил, что после лечения собирается вернуться в Курскую область.

Съемочная группа Первого канала подверглась атаке дрона ВСУ в курском селе Черкасская Конопелька 14 февраля.

После произошедшего пострадавшего оператора доставили в Курскую областную клиническую больницу. По итогам консилиума врачей по личной просьбе самого оператора было решено направить пациента на дальнейшее лечение в Москву.

У Шолмова были диагностированы минно-взрывная травма, осколочное ранение голени и акубаротравма. Медики оценили его состояние как удовлетворительное.