Хинштейн сообщил об атаке ВСУ на журналистов Первого канала в Черкасской Конопельке

Фото: Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanised Brigade via AP

Съемочная группа Первого канала подверглась атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в курском селе Черкасская Конопелька, сообщил в телеграм-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

В результате произошедшего оказался ранен оператор Юрий Шолмов. Глава региона уточнил, что он уже доставлен в Курскую областную клиническую больницу. По итогам консилиума врачей по личной просьбе самого оператора было решено направить пациента на дальнейшее лечение в Москву.

По предварительной информации, у пострадавшего были диагностированы минно-взрывная травма, осколочное ранение голени и акубаротравма. Медики оценили его состояние как удовлетворительное.

"Уверен, этому подлому поступку нацистского режима должна последовать самая принципиальная оценка на международном уровне!" – подчеркнул Хинштейн.

4 января ВСУ нанесли удар при помощи беспилотника по гражданскому автомобилю на трассе Донецк – Горловка. Внутри машины находились представители нескольких СМИ. В результате атаки погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов, остальные журналисты получили различные ранения.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту трагедии.

После произошедшего в ООН выступили против любых нападений на журналистов. В МИД РФ, в свою очередь, назвали данную атаку очередным жестоким преступлением режима украинского президента Владимира Зеленского.