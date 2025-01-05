СК РФ возбудил дело после гибели корреспондента "Известий" Мартемьянова

Фото: телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны"

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели корреспондента "Известий" Александра Мартемьянова и ранения четверых журналистов в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Дело было заведено по признакам преступлений, предусмотренных статьями 105, 167 УК РФ ("Убийство и покушение на убийство двух и более лиц, умышленное повреждение имущества").

В настоящее время следователи принимают все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц из числа ВСУ, причастных к преступлению.

Вечером 4 января украинский беспилотник совершил атаку на гражданский автомобиль на трассе Донецк – Горловка. Внутри машины находились представители нескольких СМИ: внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов, сотрудницы донецкого издания "Блокнот" Светлана Ларина и Изабелла Либерман, представители РИА Новости Михаил Кевхиев и Максим Романенко, а также один неназванный журналист.

В результате атаки погиб Мартемьянов, остальные журналисты получили ранения различной степени тяжести. Всем раненым уже оказывают необходимую медицинскую помощь.

В МИД РФ назвали данную атаку очередным жестоким преступлением режима украинского президента Владимира Зеленского. В ведомстве пообещали, что все виновные в нападении будут установлены и понесут заслуженное и неотвратимое наказание.

