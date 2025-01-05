Раненным при обстреле ВСУ в ДНР журналистам оказали медпомощь

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Журналистам РИА Новости, которые пострадали в результате украинского удара по гражданскому автомобилю в ДНР, оказали медицинскую помощь в Донецке. Об этом сообщает само агентство.

В частности, корреспондент Максим Романенко был госпитализирован с сотрясением, а его коллеге Михаилу Кевхиеву с легкой контузией не потребовалась госпитализация.

Украинские войска вечером 4 января нанесли удар при помощи БПЛА по гражданскому автомобилю на трассе Донецк – Горловка. Внутри автомобиля находились представители нескольких СМИ.

В результате атаки ВСУ погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов. Также в машине находились сотрудницы донецкого издания "Блокнот" Светлана Ларина и Изабелла Либерман.

Среди пострадавших фигурируют представители РИА Новости Михаил Кевхиев и Максим Романенко, а также один неназванный журналист.

После произошедшего в ООН выступили против любых нападений на журналистов.