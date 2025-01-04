Журналист "Известий" погиб после удара ВСУ под Донецком

Фото: телеграм-канал Kotsnews

Внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов погиб при ударе украинского БПЛА по гражданской машине на трассе Донецк–Горловка, пишет РИА Новости.

Кроме того, еще пятеро сотрудников СМИ были ранены, включая корреспондентов РИА Новости Михаила Кевхиева и Максима Романенко.

"После съемки последствий обстрелов в Горловке мы возвращались в Донецк. На трассе по нашей машине нанес удар дрон-камикадзе", – сказал Романенко, который получил контузию и ссадины.

Уточняется, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) специально нанесли удар по гражданскому авто, который находился далеко от линии фронта.

Ранее украинский БПЛА ударил по гражданскому автомобилю в Васильевском округе Запорожской области. В результате погиб 10-летний ребенок, а его родители получили травмы.

