МО РФ пообещало ответ на попытку ВСУ ударить ракетами ATACMS по Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минобороны России пообещало ответ на попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удар по белгородской области с помощью ракет ATACMS.

Речь идет о ракетах, которые были сбиты комплексами противовоздушной обороны (ПВО) С-400 и "Панцирь-СМ" в пятницу, 3 января, уточнили в ведомстве.

"На данные действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, будут приняты ответные меры", – подчеркнули в министерстве обороны.

Вместе с тем средства ПВО уничтожили 10 украинских беспилотников над четырьмя регионами страны. Атаке подверглись Ленинградская, Псковская, Курская и Воронежская области. Все дроны были перехвачены 4 января с 08:20 до 11:30 по московскому времени.

При этом в ночь на субботу ПВО сбили 16 украинских беспилотников над пятью регионами России. Их уничтожили над Брянской, Смоленской, Белгородской, Псковской и Ленинградской областями.