Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы ПВО за прошедшие сутки сбили украинский истребитель Су-27, шесть снарядов РСЗО HIMARS и 97 беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

Помимо этого, авиация, ударные БПЛА и артиллерия группировок ВС РФ поразили объекты энергетики, которые обеспечивают работу ВПК Украины, инфраструктуру военных аэродромов, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 146 районах, отметили в оборонном ведомстве.

По данным МО РФ, потери украинской армии с начала СВО превысили миллион человек убитыми и ранеными. Так, в 2022 году ВСУ потеряли 118,5 тысячи солдат, в 2023-м – 405,4 тысячи, в 2024-м – более 595 тысяч.

Подсчеты провели на основе сводок, материалов итоговой коллегии и брифинга начальника Генштаба ВС России.