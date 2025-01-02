Средства ПВО сбили ночью 13 беспилотников над регионами РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над российскими регионами в течение прошедшей ночи. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Три дрона были сбиты в Белгородской области, по четыре беспилотника – над Брянской и Курской областями, а также по одному БПЛА – над Воронежской и Калужской областями.

В результате воздушной атаки в Воронежской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет. При этом режим опасности атаки БПЛА в регионе не вводился.

В Брянской области также обошлось без пострадавших среди мирных жителей и каких-либо разрушений на земле. На месте уже работают оперативные и экстренные службы.