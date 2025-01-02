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01:52

Происшествия

Два беспилотника уничтожены силами ПВО в Брянской области

Фото: Министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили два беспилотника самолетного типа над Брянской областью. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

В результате воздушной атаки никто не пострадал, разрушения на земле не выявлены. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Украинские войска ранее обстреляли Шебекинский округ Белгородской области. Предварительно, никто не пострадал. В Шебекино в двух многоквартирных домах было повреждено остекление.

Кроме того, ВСУ в первые минуты нового года нанесли ракетный удар по Беловскому району Курской области. В результате атаки также обошлось без пострадавших и значимых разрушений. Был поврежден газораспределительный шкаф вблизи населенного пункта Гирьи.

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