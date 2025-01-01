Украинские войска нанесли удар по Беловскому району Курской области

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Украинские военные в первые минуты нового года нанесли ракетный удар по Беловскому району Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

В результате атаки никто не пострадал, значимых разрушений также не выявлено. Был поврежден газораспределительный шкаф вблизи населенного пункта Гирьи. Службам пришлось перекрыть подачу газа, однако газоснабжение домов не нарушено.

Ближе к утру специалисты приступят к восстановлению шкафа, отметил Хинштейн.

Этой ночью украинские войска также обстреляли Шебекинский округ Белгородской области. В результате этой воздушной атаки, предварительно, также обошлось без пострадавших.

Вместе с тем в Шебекино в двух многоквартирных домах было повреждено остекление. Кроме того, поступила информация об аварийном отключении электроэнергии в селах Зиборовка и Муром.