Три украинских безэкипажных катера уничтожены в акватории Черного моря

Фото: Министерство обороны РФ

Военнослужащие Черноморского флота уничтожили три безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает пресс-служба Минобороны РФ.

Боевые действия были проведены в период с 11:00 до 14:00 по московскому времени, уточнили в оборонном ведомстве.

Еще два беспилотника самолетного типа были перехвачены дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Черным морем в ночь на 31 декабря.

Кроме того, украинские войска ранее атаковали Льгов в Курской области. В результате обстрела произошло незначительное возгорание двух зданий, которые были оперативно потушены силами МЧС.

Кроме того, атака повредила две линии электропередачи, из-за чего энергетики были вынуждены обесточить две улицы.Также газоснабжение было временно отключено в поврежденном двухэтажном жилом доме во Льгове.