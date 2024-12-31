31 декабря 2024, 16:34Политика
Три украинских безэкипажных катера уничтожены в акватории Черного моря
Фото: Министерство обороны РФ
Военнослужащие Черноморского флота уничтожили три безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает пресс-служба Минобороны РФ.
Боевые действия были проведены в период с 11:00 до 14:00 по московскому времени, уточнили в оборонном ведомстве.
Еще два беспилотника самолетного типа были перехвачены дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Черным морем в ночь на 31 декабря.
Кроме того, украинские войска ранее атаковали Льгов в Курской области. В результате обстрела произошло незначительное возгорание двух зданий, которые были оперативно потушены силами МЧС.
Кроме того, атака повредила две линии электропередачи, из-за чего энергетики были вынуждены обесточить две улицы.Также газоснабжение было временно отключено в поврежденном двухэтажном жилом доме во Льгове.