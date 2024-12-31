Средства ПВО уничтожили два беспилотника над акваторией Черного моря

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили два беспилотника самолетного типа над акваторией Черного моря. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Он объяснил, что громкие звуки, которые были слышны в городе, связаны именно с работой ПВО. Глава Севастополя призвал жителей сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах.

Украинские войска ранее атаковали Льгов в Курской области. В результате обстрела произошло незначительное возгорание двух зданий, которые были оперативно потушены силами МЧС. Кроме того, атака повредила две линии электропередачи, из-за чего энергетики были вынуждены обесточить две улицы.

Также газоснабжение было временно отключено в поврежденном двухэтажном жилом доме во Льгове. Аварийные бригады приступят к ремонту после обследования территории саперами.