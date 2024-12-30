Газоснабжение временно отключено в жилом доме во Льгове после атаки ВСУ

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Газоснабжение временно отключено в поврежденном двухэтажном жилом доме во Льгове Курской области после обстрела со стороны ВСУ, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

"Аварийные бригады смогут приступить к ремонту после обследования территории саперами", – написал он.

Всем жителям предложили разместиться в ПВР, однако они предпочли расселиться по родственникам. Помимо этого, в ряде домов выбиты окна и незначительно посечены стены, указал Хинштейн.

Еще в результате обстрела произошло незначительное возгорание двух зданий, которые были оперативно потушены силами МЧС. Кроме того, атака повредила две линии электропередачи, из-за чего энергетики были вынуждены обесточить две улицы.

В настоящий момент в большинстве домовладений свет восстановлен, заключил Хинштейн.

Атака на город произошла вечером 30 декабря. До этого три человека получили ранения в Горловке в ДНР после удара беспилотника ВСУ и артиллерийского обстрела.

В военном следственном управлении СК РФ по ДНР уточнили, что с дрона был сброшен взрывоопасный предмет на автомобиль, из-за чего двое мужчин пострадали. Еще один мирный житель получил ранения на улице Кончаловского из-за обстрела.

