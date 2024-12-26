Уголовное дело возбуждено по факту теракта во Льгове, который обстреляли ВСУ

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Уголовное дело возбуждено по факту террористического акта во Льгове Курской области, который обстреляли ВСУ. Об этом сообщает СК РФ в телеграм-канале.

"Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении боевиков ВФУ, совершивших террористический акт против мирного населения города Льгова Курской области (пункт б часть 3 статья 205 УК РФ)", – указано в сообщении ведомства.

В СК заявили, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к уголовной ответственности представители ВСУ, причастные к этому преступлению.

Удар по гражданским объектам и инфраструктуре Льгова был нанесен ВСУ днем 25 декабря. Три человека погибли на месте и один впоследствии скончался в больнице.

Обстрелом были повреждены четыре постройки в городе, три из которых – жилые дома. Взрывная волна от удара выбила стекла в частных домах, осколки посекли машины местных жителей. Действиями ВСУ также был разрушен небольшой участок газопровода.

До этого ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску Курской области. В результате произошедшего 20 декабря погибли 5 человек. По факту обстрела следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.