ВСУ ударили по гражданским объектам Льгова Курской области

Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по гражданским объектам и инфраструктуре города Льгова в Курской области, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

"На месте работают все оперативные и аварийные службы. Принимаются все необходимые меры. Информация о последствиях уточняется", – указал он в телеграм-канале.

Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску Курской области. В результате произошедшего 20 декабря погибли 5 человек. По факту обстрела следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.

Были повреждены 12 общественных зданий – ДК, ФОК, педагогический колледж, школа, пожарная часть и другие социальные объекты. Из них не подлежат восстановлению 3 здания – ДК, школа и колледж. Два последних при этом являются объектами культурного наследия.

Кроме того, были повреждены 5 малоэтажных многоквартирных жилых домов, один из которых нельзя восстановить, и 11 частных зданий, одно из которых разрушено.

