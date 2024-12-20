Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 декабря, 17:55

Происшествия

Хинштейн сообщил о ракетном ударе ВСУ по Рыльску Курской области

Фото: kremlin.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью ракет атаковали город Рыльск, который расположен в Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

"Украинские националисты сознательно выбирают своими целями мирные объекты, объекты социального назначения", – отметил он.

По словам главы региона, на месте задействованы оперативные и аварийные службы, а также сотрудники МЧС России. Хинштейн уточнил, что уже направил к месту ЧП исполняющего обязанности главы правительства Алексея Дедова и его заместителей.

Сам врио губернатора заявил, что находится в Москве на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей и после его завершения вылетит в Курскую область. Хинштейн добавил, что всем семьям пострадавших и самим раненым будет оказана необходимая помощь со стороны регионального правительства.

"Никто не останется один на один со своей бедой", – подытожил он.

Ранее, 18 декабря, с Украины был нанесен удар по предприятию "Комбинат Каменский" в Ростовской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS и четырьмя крылатыми ракетами Storm Shadow.

Российские силы сбили все 6 ATACMS и 3 Storm Shadow. Однако одна из крылатых ракет оказалась отклонена от объекта атаки, поэтому боеприпас упал на территории комбината, задев техническое строение.

ВС РФ 20 декабря в ответ нанесли высокоточным оружием большой дальности групповой удар по пункту управления СБУ и по позиции зенитного ракетного комплекса Patriot.

Кроме того, удар был нанесен по конструкторскому бюро "Луч", которое занимается разработкой и выпуском комплекса "Нептун" и крылатых ракет наземного базирования РСЗО "Ольха". По данным министерства, все снаряды, выпущенные российской стороной, достигли своих целей.

Читайте также


происшествиярегионы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика