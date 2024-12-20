Хинштейн сообщил о ракетном ударе ВСУ по Рыльску Курской области

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью ракет атаковали город Рыльск, который расположен в Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

"Украинские националисты сознательно выбирают своими целями мирные объекты, объекты социального назначения", – отметил он.

По словам главы региона, на месте задействованы оперативные и аварийные службы, а также сотрудники МЧС России. Хинштейн уточнил, что уже направил к месту ЧП исполняющего обязанности главы правительства Алексея Дедова и его заместителей.

Сам врио губернатора заявил, что находится в Москве на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей и после его завершения вылетит в Курскую область. Хинштейн добавил, что всем семьям пострадавших и самим раненым будет оказана необходимая помощь со стороны регионального правительства.

"Никто не останется один на один со своей бедой", – подытожил он.

Ранее, 18 декабря, с Украины был нанесен удар по предприятию "Комбинат Каменский" в Ростовской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS и четырьмя крылатыми ракетами Storm Shadow.

Российские силы сбили все 6 ATACMS и 3 Storm Shadow. Однако одна из крылатых ракет оказалась отклонена от объекта атаки, поэтому боеприпас упал на территории комбината, задев техническое строение.

ВС РФ 20 декабря в ответ нанесли высокоточным оружием большой дальности групповой удар по пункту управления СБУ и по позиции зенитного ракетного комплекса Patriot.

Кроме того, удар был нанесен по конструкторскому бюро "Луч", которое занимается разработкой и выпуском комплекса "Нептун" и крылатых ракет наземного базирования РСЗО "Ольха". По данным министерства, все снаряды, выпущенные российской стороной, достигли своих целей.

