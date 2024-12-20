ВС РФ нанесли ответный удар Украине по пункту управления СБУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России в ответ на атаку Украины по Ростовской области нанесли высокоточным оружием большой дальности групповой удар по пункту управления СБУ и по позиции зенитного ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, как утверждает ведомство, удар был нанесен по конструкторскому бюро "Луч", которое занимается разработкой и выпуском комплекса "Нептун" и крылатых ракет наземного базирования РСЗО "Ольха". По данным министерства, все снаряды, выпущенные российской стороной, достигли своих целей.

"Все объекты поражены", – уточнили в пресс-службе Минобороны РФ.

18 декабря с территории Украины был нанесен ракетный удар по предприятию "Комбинат Каменский" в Ростовской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства и четырьмя крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow.

Российские силы, включая ЗРК С-400, "Бук-М3" и ЗРК "Панцирь", сбили 9 из 10 ракет – все 6 ATACMS и 3 из 4 Storm Shadow. Одна из крылатых ракет оказалась отклонена от объекта атаки – боеприпас упал на территории комбината, задев техническое строение.

