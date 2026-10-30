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30 октября, 14:21

Происшествия

Рязанский педофил, заманивавший детей в сарай, получил 16 лет строгого режима

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Суд в Рязанской области дал 16 лет колонии строгого режима педофилу, который заманивал детей в сарай на собственном участке и подвергал их там сексуальному насилию. Его жертвами стали шесть несовершеннолетних, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

Следствие выяснило, что мужчина построил сарай в 2023 году и с июля того же года по август 2024-го стал приводить туда детей под разными предлогами. Там они подвергались развратным и насильственным действиям сексуального характера.

Суд признал мужчину виновным по пункту "б" части 5 статьи 132 и части 3 статьи 135 УК РФ. Помимо срока в колонии, его обязали выплатить потерпевшим 1,8 миллиона рублей в качестве компенсации.

Ранее в Севастополе задержали 44-летнего местного жителя, который 20 августа во дворе дома на проспекте Победы проследовал за двумя незнакомыми девятилетними девочками и совершил в отношении них противоправные действия сексуального характера. Дети рассказали родителям, после чего те обратились в полицию. Мужчину задержали, он признал вину.

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