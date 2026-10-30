Экс-супруг Бритни Спирс задолжал банку более 117 тысяч долларов

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Бывший супруг певицы Бритни Спирс танцор Кевин Федерлайн задолжал City National Bank по кредитным картам и другим финансовым обязательствам не менее 117,7 тысячи долларов. Об этом сообщает Page Six.

По данным из судебных документов, банк намерен также получить начисленные проценты: 20,5% по кредитной карте, 7,5% по кредитной линии и 18% по овердрафту. Соглашение с финансовой организацией мужчина заключил в конце ноября 2024 года.

Тогда же ему пришел последний платеж алиментов на сыновей от певицы – Шона Престона и Джейдена Джеймса. В 2025 году Федерлайн перестал справляться с выплатами.

Он также получал от Спирс по 40 тысяч долларов каждый месяц на содержание детей. После того как Престону исполнилось 18 лет, сумма уменьшилась до 20 тысяч.

В мемуарах "Вы думали, что знали" танцор рассказывал, что средства тратились на безопасность и привычный для мальчиков уровень жизни. Он указывал, что расходы семьи превышали 40 тысяч долларов в месяц.

Ранее Федерлайн сообщал, что Спирс неоднократно заставали с ножом в комнате со своими спящими детьми. По его словам, вооруженная певица заходила в детскую спальню, но не объясняла своих действий.

