Бритни Спирс приговорили к условному сроку за вождение в пьяном виде

05 мая, 18:19

"Признала вину и взяла ответственность": Бритни Спирс приговорили к условному сроку

Певица Бритни Спирс заключила сделку со следствием и избежала тюремного заключения по делу о вождении в состоянии опьянения, сообщили СМИ. Поп-звезду приговорили к 12 месяцам условно. Подробности – в материале Москвы 24.

Прошла лечение и вернулась домой

Фото: слушание дела Бритни Спирс о вождении в нетрезвом виде в Верховном суде округа Вентура, Калифорния/Getty Images

Американская певица Бритни Спирс заключила сделку со следствием по делу о вождении автомобиля в нетрезвом виде, сообщил сайт People. Поп-дива признала вину в менее тяжком преступлении, чем ей вменялось, – в неосторожном вождении под воздействием малых доз алкоголя. В результате суд приговорил знаменитость к 12 месяцам условно, назначил ей штраф в размере 571 доллара и 1 день тюремного заключения, который засчитали как уже отбытый во время задержания. Также певицу обязали пройти 3-месячный курс реабилитации, еженедельно посещать психолога и дважды в месяц – психиатра.

Спирс на заседании не присутствовала, ее интересы представлял адвокат Майкл Гольдштейн.

Признав свою вину, Бритни взяла на себя ответственность за свое поведение. Она предприняла значительные шаги для позитивных изменений, что ясно отражено в решении окружного прокурора округа Вентура смягчить обвинение по этому делу и снять обвинение в вождении в нетрезвом виде.
Майкл Гольдштейн
адвокат

Поводом для разбирательств стал инцидент, произошедший 4 марта в Калифорнии, когда знаменитость задержали за вождение в нетрезвом виде. Спирс провела под стражей несколько часов, но позже ее отпустили. Внимание полиции привлек автомобиль звезды, который ехал неровно.

В апреле стало известно, что Бритни отправилась в реабилитационный центр. Близкие, в том числе сыновья, убедили певицу пройти лечение добровольно.

В начале мая Спирс выписалась из центра и отправилась домой, сообщило издание Page Six. По данным источника сайта, певица чувствовала себя прекрасно.

"У нее все отлично. Она здорова, счастлива, настроена позитивно и рада начать все с чистого листа. Реабилитация стала для нее отличной возможностью прийти в себя", – рассказал инсайдер.

Фото Спирс, которая покинула лечебное учреждение, попало в Сеть. На нем певица расположилась на пассажирском сиденье автомобиля Mercedes-Benz G-Wagon, положив ноги у лобового стекла. Очевидцы отметили, что певица выглядела спокойной и расслабленной.

Однако после прохождения лечения в личном блоге певицы снова появились видео с экспрессивными танцами в полуобнаженном виде, при этом в подписи к одному из них указано, что оно было снято год назад.

Очередной срыв

Фото: legion-media.com/Avalon/B4859

На фоне проблем с законом певице оказали поддержку сыновья – Джейден и Шон, рожденные от танцора Кевина Федерлайна. В конце марта знаменитость отдохнула на яхте с наследниками и поделилась совместными кадрами в социальной сети. Кроме того, Спирс записала на камеру свои танцы.

"Я все еще могу мечтать, ребята", – подписала пост певица.

При этом старший сын поп-дивы Шон Престон Федерлайн после сообщений о воссоединении с матерью изменил фамилию на Спирс в своих соцсетях, сообщил сайт TMZ.

В свою очередь, экс-супруг Кевин Федерлайн обрадовался тому, что Бритни отправилась в рехаб на лечение. Он выразил надежду, что мать его детей возьмет свою жизнь под контроль.

"Кевину известно о том, что она легла в реабилитационный центр, и если ей нужна помощь, то он рад, что она получает ее. Хорошо, что это решение она приняла сама, а не под давлением других. Главное, чтобы она следовала рекомендованному плану лечения и довела его до конца", – заявил прессе адвокат танцора Марк Винсент Каплан.

При этом поклонники Бритни ранее предположили, что именно мемуары Федерлайна "Ты думал, что знаешь", вышедшие осенью 2025 года, стали причиной стресса и дополнительных переживаний Спирс. В книге Кевин рассказал пугающие подробности поведения певицы. Например, о том, что Бритни могла зайти к детям в спальню с ножом в руках.

Позже Спирс прокомментировала скандальные откровения экс-возлюбленного и обвинила его в травле. По словам исполнительницы, газлайтинг со стороны бывшего мужа ранил ее, а его книга – лишь попытка нажиться на ее имени. Певица состояла в браке с Федерлайном с 2004-го по 2007-й.

