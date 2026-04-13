TMZ: родственники Бритни Спирс поддержали ее решение пройти курс лечения

Певица Бритни Спирс согласилась пройти лечение в реабилитационном центре на фоне задержания за пьяное вождение, утверждают СМИ. Подробности – в материале Москвы 24.

Все добровольно

Певица Бритни Спирс отправилась в реабилитационный центр: СМИ утверждают, что на протяжении многих лет она зависима от алкоголя и препарата от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

По данным издания TMZ, близкие певицы, в том числе сыновья, убеждали исполнительницу обратиться за помощью к специалистам, в итоге она согласилась пройти лечение добровольно.





источник издания TMZ Она понимает, что достигла дна.

Программа реабилитации не имеет четких сроков: чаще всего она длится 30 дней, но в случае певицы может быть дольше для более качественного восстановления. Инсайдер добавил, что Спирс решилась отправиться в рехаб на фоне задержания из-за вождения в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел в Калифорнии 4 марта.

"Она понимает, что перед судьей это будет выглядеть хорошо. Это покажет, что она относится к этому серьезно", – отметил собеседник издания.

В тот день полиция задержала знаменитость за нарушения правил вождения. Вскоре ее отпустили, однако 4 мая Бритни должна предстать перед судом.

"Это был досадный инцидент, совершенно непростительный. Бритни предпримет правильные шаги и будет соблюдать закон, и, надеюсь, это станет первым шагом к давно назревшим переменам в ее жизни. Надеюсь, она получит необходимую помощь и поддержку в это трудное время", – прокомментировали задержание певицы ее представители.

Это не первый случай, когда поп-дива садится за руль в нетрезвом виде. В октябре 2025 года Спирс попала в ДТП, выехав на встречную полосу и столкнувшись с другой машиной. Перед этим, по данным СМИ, Бритни едва не сбила свою знакомую на парковке.

В ноябре пресса публиковала снимки, сделанные на стоянке одного из ресторанов Лос-Анджелеса: видно, как Бритни идет с бокалом в руке, затем садится за руль и уезжает. Тогда певица в ответ пыталась оправдаться, что это был ее двойник.

"Она не может идти по жизни одна"

Поклонники Бритни Спирс начали всерьез беспокоиться за нее после многочисленных видео с танцами, на которых певица исполняет экспрессивные движения в откровенных нарядах. Кроме того, пользователи заметили мусор и антисанитарию в помещениях, где проходили съемки: разбросанные собачьи фекалии, грязь и валяющиеся на полу предметы. Фанаты выразили уверенность, что певица психически нестабильна и ей нужна помощь.

"Она там совсем одна", "кто-то должен прийти ей на помощь", "боже мой, ей правда очень плохо. Бритни, перестань снимать эти жуткие видео", "Бритни просто нужен кто-то, кто будет по-настоящему любить ее и заботиться о ней. Она не может идти по жизни одна. Она слишком ранима", – писали пользователи Сети.

Тогда источники, близкие к Спирс, рассказали журналистам, что певица решила сократить общение с родственниками, так как считала, что они хотят отправить ее в психиатрическую клинику. Близкие же не хотели усугублять отношения, поэтому не давили на нее.

В декабре 2025 года певица вновь напугала поклонников необычным поведением на отдыхе в Мексике. В Сети появились кадры с курорта, как она едет в машине, держа в руках розовую переноску для детской куклы.

Поведение Спирс начало привлекать к себе внимание после того, как она вышла из-под опеки отца Джейми в 2021 году. Под ней она находилась с 2008-го после нервного срыва и госпитализации в психиатрическую клинику.

Также суд передал право единоличной опеки над сыновьями ее бывшему мужу Кевину Федерлайну, Бритни же разрешили видеться с ними согласно установленному графику. В 2025 году он написал мемуары под названием "Ты думал, что знаешь", в которых раскрыл подробности совместной жизни со Спирс. Речь шла в том числе о том, как Бритни обращалась с детьми – Шоном и Джейденом.

Поп-звезда остро отреагировала на откровения бывшего в своих соцсетях, обвинив его во лжи и попытке нажиться на ее имени.

