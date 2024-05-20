Близкие Бритни Спирс видят необходимость в возвращении опеки над ней

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Близкие американской поп-певицы Бритни Спирс испытывают тревогу за ее жизнь и видят необходимость в возобновлении опеки над ней, отмечает издание TMZ.

Друзья и семья звезды боятся, что она может причинить вред самой себе или окружающим. По их словам, с момента снятия опеки состояние психического здоровья артистки ухудшилось.

Однако ее близкие также полагают, что отец певицы, Джейми Спирс, оказался не лучшим кандидатом на роль опекуна. Главным образом такая позиция объясняется тем, что отношение Бритни к нему серьезно испортилось.

Инсайдеры утверждают, что артистка часто отказывается принимать лекарства, необходимые для стабилизации ее состояния, а также употребляет алкоголь и наркотики. Такое поведение несет особую опасность для ее жизни и здоровья в связи с пристрастиями, от которых Спирс страдала в прошлом.

Также близкие певицы рассказали, что у нее наблюдаются резкие перепады настроения и частые приступы агрессии, приводящие к проявлению физического насилия. По их словам, общение с ней не представляется возможным в связи с тем, что артистка не в состоянии вести рациональную беседу.

Не вызывает доверия у семьи и друзей певицы и ее нынешний бойфренд Пол Солиз, который имеет криминальное прошлое. Они полагают, что мужчина контролирует ее жизнь.

Ранее сообщалось, что после ссоры Спирс и Солиса в отель Chateau Marmont в Лос-Анджелесе приезжали скорая помощь и полиция. Очевидцы рассказали, что во время скандала певица кричала и плакала. После приезда медиков артистку вывели из отеля на улицу практически обнаженной.