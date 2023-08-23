17:05Шоу-бизнес
Бритни Спирс хочет помириться с опекавшим ее отцом
Фото: AP Photo/Chris Pizzello
Американская певица Бритни Спирс намерена наладить отношения со своим отцом Джейми. Об этом сообщает TMZ.
Как утверждает источник, Спирс задумалась об этом после расставания с Сэмом Асгари. Сам же отец звезды также хотел бы помириться с дочерью и заявил, что никогда не желал ей ничего плохого.
Инсайдер добавляет, что Джейми уже долгое время находится в больнице из-за проблем с почками. Спустя время у него обнаружили инфекцию, связанную с перенесенной 16 лет назад заменой коленного сустава. Теперь, по информации источника, ему должны сделать еще одну операцию 25 августа.
Из-за болезни отец Спирс сильно похудел. Отмечается, что о его тяжелом состоянии певице сообщил ее брат.
В 2021 году суд в Лос-Анджелесе отменил длившееся с 2008 года опекунство над артисткой. Оно позволяло ее отцу всесторонне контролировать любую деятельность дочери.
После стало известно, что Бритни Спирс собирается подать в суд на своего отца из-за злоупотреблений опекунством. Она тогда обещала посадить его в тюрьму.
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