Бритни Спирс выпустит книгу о своей жизни

Фото: Chris Pizzello/Invision/AP

Американская поп-певица Бритни Спирс заявила о планах представить мемуары уже осенью этого года. Об этом артистка рассказала на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

"Это грядет: моя история, на моих условиях. Наконец-то", – говорится в видео.

Мемуары под названием The Woman in Me ("Женщина во мне") подготовит компания Gallery Books. Она является подразделением Simon&Schuster – одного из крупнейших американских издательств. Книга поступит в продажу 24 октября.

Новости про Спирс за последнее время обросли инфоповодами про скандалы с ее семьей. Например, она высказалась об опекунстве над ней, которое было у ее отца Джейми Спирса, а также прокомментировала извинения матери. Спирс не приняла ее раскаяние и пожелала всем причастным к травле "гореть в аду".

