Основатель Readovka Костылев подозревается в мошенничестве на 1 млн руб

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Основатель и бывший главный редактор издания Readovka Алексей Костылев подозревается в мошенничестве на сумму не менее 1 миллиона рублей, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Сумма ущерба от противоправных действий Костылева – не менее 1 млн рублей", – сказал собеседник агентства.

В конце 2024 года Костылев попал в серьезную аварию и пережил несколько операций. В следующем году в холдинге Readovka сменилось руководство. Костылева и его окружение проверяли за растрату средств, которые власти выделяли на работу издания.

О задержании экс-главреда стало известно 27 февраля. Однако, по данным СМИ, это произошло еще 25-го числа.

Следствие просит арестовать Костылева на 2 месяца. Эту информацию подтвердил Тверской суд Москвы. По делу о крупном мошенничестве журналисту грозит до 10 лет.