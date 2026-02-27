Форма поиска по сайту

27 февраля, 21:29

Шоу-бизнес

Киркоров представил новый альбом из 17 композиций

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Народный артист РФ Филипп Киркоров выпустил новый альбом Uno, в который вошли 17 композиций. Среди них как его известные хиты, так и новые композиции.

Сам артист назвал релиз "классикой от классика". Он уточнил, что в виниловую версию вошли только 13 треков. В полном объеме альбом представлен на цифровых платформах.

Концепция релиза построена по принципу 50 на 50: половина – синглы последних трех лет, половина – новые песни, которые ранее не звучали.

"Это Киркоров. Это бренд – и это самое главное", – приводит слова певца РИА Новости.

Ранее Киркоров взял полугодовую аскезу на роскошь. Исполнитель также отказался от коллекционирования арт-объектов в виде красивых сумок и скульптур. По словам телеведущего Андрея Малахова, так артист решил переосмыслить происходящие в его жизни события.

