13 января, 11:18

Шоу-бизнес

Певец Филипп Киркоров взял аскезу на роскошь

Фото: ТАСС/URA.RU/Илья Московец

Советский и российский эстрадный певец Филипп Киркоров взял полугодовую аскезу на роскошь. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов в эфире Пятого канала.

По словам журналиста, исполнитель в том числе отказался от коллекционирования арт-объектов в виде красивых сумок и скульптур. Малахов объяснил, что таким образом артист хочет переосмыслить происходящие в его жизни события.

Кроме того, телеведущий сообщил, что дочь Киркорова Алла-Виктория в скором времени продемонстрирует свои способности в области моды и искусства.

"Она еще даст всем прикурить, поверьте", – отметил Малахов.

Ранее Киркоров назвал планку своим любимым спортивным упражнением. По его словам, он может в таком положении простоять 5 минут. Исполнитель также отметил, что является универсальным спортсменом, так как пробовал самые разные виды спорта, в том числе нырял с аквалангом, катался на коньках и лыжах.

Артист добавил, что сейчас многие его друзья начали играть в падел-теннис. Певец признался, что ему тоже было бы интересно попробовать что-то новое, но пока не хватает времени. Сейчас он занят шоу и концертами.

"Интервью": Филипп Киркоров – об итогах года

