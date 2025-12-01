Певец Киркоров довел дочь до слез в ее день рождения

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена территории РФ)/fkirkorov

Народный артист России Филипп Киркоров поздравил 1 декабря свою дочь Аллу-Викторию с 14-летием и довел ее до слез, сообщает "Радио 1".

Запись с праздника певец опубликовал в своем личном блоге. На кадрах Киркоров вместе с сыном Мартином организовал сюрприз для Аллы-Виктории, украсив гостиную праздничными шарами.

Когда именинница оказалась в комнате, певец вручил девочке розовую обувь и пообещал, что еще один подарок для нее скоро доставят. Затем она задула свечи на праздничном торте.

"Я от смеха расплакалась!" – заявила Алла-Виктория.

Киркоров отметил, что дочка на следующий день получит паспорт. Именинницу также поздравили певец Игорь Крутой, артистка Анна Нетребко, стилист Влад Лисовец и другие друзья семьи.

Ранее сообщалось, что с Киркорова хотят взыскать 12 миллионов рублей для погашения задолженности по кредиту. Отмечалось, что артист оформил займ в Московском кредитном банке в 2020 году. Позже организация передала право требования акционерному обществу "Социум трейд", потому что Киркоров не полностью выплатил задолженность.

По словам представителя артиста Романа Кузьмина, певец договорился с предыдущим руководством банка, что за эту сумму в счет долга он выступит на новогоднем корпоративе. Свое обещание артист исполнил, подчеркнул он. Судебное разбирательство пройдет в закрытом формате.