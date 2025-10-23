Киркоров и Басков станут ведущими премии "Золотой граммофон"

Фото: ТАСС/Елизавета Клементьева

Ведущими российской музыкальной премии "Золотой граммофон" станут артисты Николай Басков и Филипп Киркоров. К ним присоединятся актеры Валдис Пельш и Регина Тодоренко, а также радиоведущий Антон Юрьев, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу премии.

Церемония награждения будет проводиться 30 и 31 октября. Уточняется, что первый вечер в честь 30-летия "Русского радио" и "Золотого граммофона" проведут Киркоров и Басков. Их многолетнее соперничество за статуэтки стало "историей самой премии", указали в пресс-службе.

На второй день церемонию будут вести Пельш и Тодоренко. При этом в оба дня на сцене будет присутствовать Юрьев.

Выбор ведущих стал символичным, указали в пресс-службе. Уточняется, что на данный момент у Киркорова есть 26 статуэток "Золотого граммофона", а у Баскова – 21 награда. Кроме того, Пельш вел самый первый "Золотой граммофон" в 1996 году. В общей сложности в качестве ведущего он выступал 5 раз.

Ранее стало известно, что сингл певицы Валерии (настоящее имя – Алла Перфилова. – Прим. ред.) "Исцелю" прошел отборочный этап музыкальной премии Grammy. В своей публикации по этому случаю певица поблагодарила сына Артемия Шульгина, который является главным идеологом проекта и его исполнительным продюсером, а также саунд-продюсера и аранжировщика Andy Platon и музыкантов, участвовавших в создании песни.

