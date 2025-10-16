Иосиф Пригожин прокомментировал попадание песни Валерии в лонг-лист "Грэмми"

Песня певицы Валерии попала в лонг-лист премии "Грэмми". Однако ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин отметил, что из-за этого у исполнительницы могут быть неприятности. Кто еще из российских артистов доходил до отборочного этапа, а кто удостаивался престижной музыкальной премии, расскажет Москва 24.

Лонг-лист

Трек певицы Валерии (настоящее имя – Алла Перфилова) "Исцелю" прошел этап отбора престижной музыкальной премии "Грэмми". Об этом сама исполнительница сообщила в своих соцсетях 15 октября.





Валерия певица Это означает, что десятки тысяч музыкантов отправили свои работы, а наш трек попал в число тех, за кого академики будут голосовать для отбора кандидатов в номинации премии. Я не знаю, удостаивались ли ранее такого песни на русском языке, но, кажется, нет.

Исполнительница добавила, что дальше все будет зависеть от того, как проголосуют академики, но это уже "для нас всех большое достижение".

При этом в интервью "Стархиту" Валерия отметила, что узнала о попадании в лонг-лист из Сети. Народная артистка рассказала, что над композицией работала международная команда, и предположила, что заявку на конкурс мог отправить ее саунд-продюсер.

В свою очередь, супруг Валерии, продюсер Иосиф Пригожин добавил, что песня получилась "супероригинальная" и "не повседневная". Однако он отметил, что они с женой готовы к тому, что кто-то будет радоваться их успеху не искренне.

"Завистливые люди начнут писать анонимные письма, придумывать какие-то истории. Мы к этому тоже готовы. Мы умеем радоваться успехам наших коллег, и это принципиально отличает нас от других. Если хватит мужества людям порадоваться и если мы дойдем все-таки до каких-то результатов, это самое большое счастье", – отметил Пригожин.

Музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что попадание Валерии в лонг-лист "замечательное событие", потому что это может свидетельствовать о потеплении отношений между Россией и Западом, сообщает News.ru.

"Я думаю, все деятели индустрии только порадуются, если ее песня сможет не только быть номинирована, но и победить. Уже давно пора. Здорово, что обратили внимание на Россию", – заявил Рудченко.

Критик добавил, что если композиция Валерии будет признана академиками "Грэмми", то "российская культура сможет завоевывать мир и выходить в публичное пространство", а "европейские политики утрутся".

Музыкальный журналист и критик Олег Кармунин в своем телеграм-канале выразил полярное мнение. Он напомнил, что это еще не номинация, а всего лишь формально составленный по заявкам лейблов предварительный список, в который ежегодно входят тысячи исполнителей. Журналист предположил, что "Грэмми" составляет такие лонг-листы, чтобы устроить своеобразный прогрев аудитории: чем больше артистов расскажут о премии в соцсетях, тем лучше.

Ожидается, что номинанты на "Грэмми" 2026 года будут объявлены 7 ноября 2025 года, а сама церемония пройдет 1 февраля 2026 года.

При этом Валерия – не единственная, за кого может поболеть в этом году русскоязычная аудитория. 8 сентября актер, шоумен, телеведущий и певец Стас Ярушин сообщил в своих соцсетях, что его песня вновь попала в отбор на "Грэмми" в трех номинациях. Трек Change The World заявлен в трех категориях: "Песня года", "Лучшая рок-песня", "Запись года".

В прошлом году другая англоязычная песня звезды "Универа" Unconfined, написанная, как и Change The World, в соавторстве с его другом и саунд-продюсером Константином Корсаковым, попала в отбор на американскую премию "Грэмми". Она также была представлена в трех аналогичных номинациях, что и нынешний трек. В прошлом году в интервью Пятому каналу Ярушин рассказал о серьезных планах на эту премию.





Стас Ярушин актер, шоумен, телеведущий, певец Считаю, это шаг вперед. "Грэмми" – это прикольно. Победим – не победим – неважно. Если в этом году не победим – в следующем. Нет? Следующий, следующий... Пока мы что-нибудь не возьмем.

Однако в прошлом году Ярушину не удалось пройти дальше отборочного этапа.

Также в 2024 году музыкант из Тамбовской области Øneheart (настоящее имя – Дмитрий Волынкин), который работает в стиле электронной музыки ambient, попал в лонг-лист "Грэмми". На тот момент ему было всего 18 лет, а музыкой он начал заниматься в 11. Его альбом Midnight Journey, написанный вместе с пермским музыкантом Александром Масловым, известным под псевдонимом Antent, и питерским продюсером Константином Корсаковым, участвовал в голосовании на номинацию "Лучший нью-эйдж альбом".

В интервью "Ленте.ру" Дмитрий признавался, что "ни на что не рассчитывает", ведь дальнейшая судьба альбома зависит не от него, а от решения голосующего совета (альбом музыканта не попал в итоговый список номинантов премии).

В 2020 году испаноязычный альбом Леонида Агутина La Vida Cosmopolita тоже попал в лонг-лист "Грэмми" в пяти номинациях, в числе которых были "Лучший латинский поп-альбом" и "Лучший альбом года". К слову, в последней были заявлены такие мировые звезды, как Post Malone и The Weekend. Дальше отборочного этапа заслуженный артист РФ не прошел.

Лауреаты

Престижной премии удостаивались наши соотечественники, представлявшие классическую музыку. Самым молодым россиянином, завоевавшим "Грэмми", стал пианист Даниил Трифонов. Он получил премию в 2017 году в возрасте 26 лет за "Лучшее классическое инструментальное сольное исполнение" за альбом с произведениями Ференца Листа.

"Без вопросов это самый потрясающий пианист нашего времени", – писала газета The Times о Трифонове.

К слову, впервые Даниил был номинирован на "Грэмми" в 23 года. Кроме того, на счету пианиста еще две номинации – в 2015-м и 2020-м.

Рекордсменом по количеству полученных премий среди россиян стал пианист и дирижер Владимир Ашкенази: он становился лауреатом "Грэмми" семь раз, последний раз – в 2010 году.

Бывший генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев получил престижную музыкальную премию в 2004 году за озвучивание текста в сборнике музыкальных сказок "Петя и волк". В записи участвовала итальянская актриса Софи Лорен, а также бывший президент США Билл Клинтон. Горбачев прочитал вступления и эпилоги произведений, Лорен озвучила "Петю и волка", а Билл Клинтон рассказал продолжение сказки под названием "По следам волка".

Пианист, дирижер, виолончелист Мстислав Ростропович был удостоен "Грэмми" пять раз. Музыкант стал первым в России, кто получил специальный приз премии за "экстраординарную карьеру виолончелиста и дирижера, за жизнь в записях" (2003). Это главная и высшая награда премии, которая вручается отдельно. Ростропович стал седьмым музыкантом в мире, который ее получил.

В свою очередь, первым отечественным музыкантом, который удостоился "Грэмми", стал пианист Святослав Рихтер. В 1960 году он выступил с концертами в городах Америки: Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Чикаго и других. Это стало возможным благодаря подписанному между странами соглашению об обменах в области культуры, науки и образования. Его концерты с симфоническими оркестрами произвели фурор, газета New York Herald Tribune назвала Рихтера "величайшим пианистом﻿ нашего времени, мастером-музыкантом и мастером-пианистом", а также "феноменальным артистом".

Рихтер получил премию "Грэмми" в 1961 году, впоследствии был номинирован еще 11 раз.