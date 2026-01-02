Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 января, 07:22

Общество
Главная / Новости /

РИА Новости: россияне могут заработать до 200 тысяч рублей в период праздников

Россиянам предложили подработку за 200 тысяч рублей в новогодние праздники

Фото: depositphotos/Fascinadora

Россияне смогут заработать от 70 до 200 тысяч рублей в период новогодних праздников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервисов "Работа.ру" и "Подработка".

К примеру, доход до 200 тысяч рублей предлагают инструкторам по горным лыжам на Сахалинском горнолыжном курорте. До 160 тысяч рублей будут выплачивать курьерам в Тамбове: работать нужно будет от 4 часов в день, развозя продукты и прочие товары.

В Сочи можно временно устроиться упаковщиком десертов и сладких наборов за 128 тысяч рублей. В Москве ищут детских аниматоров с зарплатой до 80 тысяч рублей, а в Казани – продавца-кассира в магазин пиротехники с зарплатой до 70 тысяч рублей.

Январь 2026 года станет самым коротким рабочим месяцем. Жителей России ждет три недели по пять рабочих дней. Таким образом, россияне в январе будут работать всего 15 дней.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырос в России до 27 093 рублей. Соответствующий федеральный закон вступил в силу с 1 января 2026 года. Увеличение МРОТ затронет 4,6 миллиона россиян.

"Новости дня": эксперты рассказали, как правильно распределить бюджет на праздники

Читайте также


общество

Главное

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

Какие проблемы со зрением могут возникнуть в зимнее время?

Сухость, жжение, покраснение, слезотечение и утомляемость глаз к вечеру чаще возникают зимой

Зимой чаще приходится испытывать зрительное перенапряжение из-за короткого светового дня

Читать
закрыть

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

Какие спортивные события станут главными в 2026 году?

Значимым событием начала 2026 года станут Зимние Олимпийские игры

В Белом доме 14 июня состоится турнир UFC

Читать
закрыть

Что ждет каждый знак зодиака в 2026 году?

Представители некоторых знаков смогут достичь любых целей

Кому-то удастся выйти на совершенно новый уровень в финансовом плане

Читать
закрыть

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика