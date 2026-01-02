РИА Новости: россияне могут заработать до 200 тысяч рублей в период праздников

Фото: depositphotos/Fascinadora

Россияне смогут заработать от 70 до 200 тысяч рублей в период новогодних праздников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервисов "Работа.ру" и "Подработка".

К примеру, доход до 200 тысяч рублей предлагают инструкторам по горным лыжам на Сахалинском горнолыжном курорте. До 160 тысяч рублей будут выплачивать курьерам в Тамбове: работать нужно будет от 4 часов в день, развозя продукты и прочие товары.

В Сочи можно временно устроиться упаковщиком десертов и сладких наборов за 128 тысяч рублей. В Москве ищут детских аниматоров с зарплатой до 80 тысяч рублей, а в Казани – продавца-кассира в магазин пиротехники с зарплатой до 70 тысяч рублей.

Январь 2026 года станет самым коротким рабочим месяцем. Жителей России ждет три недели по пять рабочих дней. Таким образом, россияне в январе будут работать всего 15 дней.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырос в России до 27 093 рублей. Соответствующий федеральный закон вступил в силу с 1 января 2026 года. Увеличение МРОТ затронет 4,6 миллиона россиян.