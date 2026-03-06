Двоих граждан Японии задержали в Иране

Фото: depositphotos/denisismagilov

Два японца были задержаны в Иране. Об этом заявил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги, выступая в бюджетной комиссии нижней палаты парламента.

Министр подчеркнул, что японское правительство решительно требует от Тегерана освобождения своих граждан. При этом МИД страны поддерживает связь с задержанными. Иранская сторона утверждает, что они их жизням ничего не угрожает.

Как уточнило информационное агентство Kyodo, один из задержанных – руководитель отделения японского телеканала NHK. Он был арестован еще 20 января.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла 28 февраля, когда Израиль и США нанесли удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В связи с эскалацией Владимир Путин дал команды МЧС и МИД России по вывозу российских граждан из стран Ближнего Востока. Согласно информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), государства Персидского залива уже покинули около 15,8 тысячи россиян.