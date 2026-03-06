График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 марта, 16:16

Политика

Уиткофф заявил, что прогресс в переговорах по Украине ожидается в ближайшие недели

Фото: ТАСС/AP/Ludovic Marin

США ожидают продвижения в урегулировании украинского кризиса в ближайшие недели. Об этом на своей странице в соцсети X заявил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф.

Он подчеркнул, что обсуждение продолжается. Вместе с тем дипломат обратил внимание на важные результаты, которых уже удалось достичь в ходе консультаций. Например, на текущей неделе Москва и Киев осуществили очередной обмен пленными.

"1 000 человек вернулись согласно договоренностям, достигнутым на недавних трехсторонних переговорах в Женеве с участием США", – подчеркнул Уиткофф.

Россия тем временем остается открытой к диалогу и ожидает следующего раунда консультаций, указывал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Более того, он высоко оценил вклад Вашингтона в переговорном процессе.

Американский лидер Дональд Трамп ранее заявлял, что сейчас все зависит от действий главы Украины Владимира Зеленского, поскольку Владимир Путин, по его мнению, готов к заключению соглашения.

В Подмосковье приземлился самолет с освобожденными из плена солдатами ВС РФ

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Главное

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика