Уиткофф заявил, что прогресс в переговорах по Украине ожидается в ближайшие недели

Фото: ТАСС/AP/Ludovic Marin

США ожидают продвижения в урегулировании украинского кризиса в ближайшие недели. Об этом на своей странице в соцсети X заявил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф.

Он подчеркнул, что обсуждение продолжается. Вместе с тем дипломат обратил внимание на важные результаты, которых уже удалось достичь в ходе консультаций. Например, на текущей неделе Москва и Киев осуществили очередной обмен пленными.

"1 000 человек вернулись согласно договоренностям, достигнутым на недавних трехсторонних переговорах в Женеве с участием США", – подчеркнул Уиткофф.

Россия тем временем остается открытой к диалогу и ожидает следующего раунда консультаций, указывал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Более того, он высоко оценил вклад Вашингтона в переговорном процессе.

Американский лидер Дональд Трамп ранее заявлял, что сейчас все зависит от действий главы Украины Владимира Зеленского, поскольку Владимир Путин, по его мнению, готов к заключению соглашения.