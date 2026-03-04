Форма поиска по сайту

04 марта, 11:06

Политика

Мерц заявил, что Европа не примет заключенное без нее соглашение по Украине

Фото: ТАСС/AP/Markus Schreiber

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа не примет никаких договоренностей по Украине, достигнутых без ее участия, сообщает газета "Известия".

"Мы не готовы принять соглашение, которое будет заключено за нашей спиной", – сказал Мерц.

С таким заявлением он выступил 3 марта во время визита в Вашингтон. Также Мерц подчеркнул, что лично говорил об этом с американским президентом Дональдом Трампом, и добавил, что принимать соглашение без участия европейцев недопустимо.

Ранее Служба внешней разведки России сообщала, что Великобритания и Франция готовят ядерное оружие к передаче Украине. Речь идет о скрытой отправке соответствующих комплектующих, оборудования и технологий. Страны приняли такое решение, так как понимают, что развитие ситуации на Украине не оставляет шансов на достижение победы над Россией.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что Москва учтет данную информацию в контексте переговоров по урегулированию конфликта. Однако сразу после этого Британия и Франция отвергли планы по передаче ядерного оружия Украине.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что в настоящее время Европа показывает признаки системного кризиса, включая утрату способности к анализу, устойчивости и адекватному реагированию.

Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Главное

