Фото: ТАСС/AP/Richard Drew

Европейские страны не проявляют настроя на поддержку трехсторонних переговоров по мирному урегулированию на Украине. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации.

По его словам, лидеров Европы не интересует будущее украинского народа. Они готовы предоставлять Украине гарантии безопасности до тех пор, пока Киев продолжает войну, подчеркнул Небензя.

"(Президенту Украины Владимиру. – Прим. ред.) Зеленскому мир не нужен, он прямо заявил об этом в Мюнхене. Для него война – вопрос политический, да и просто выживания", – приводит ТАСС слова дипломата.

Постпред РФ отметил, что Европа на протяжении нескольких лет "лепит" из Зеленского героя, вопреки фактам и здравому смыслу, заявляя о никогда не имевшихся у него мирных устремлениях. Одновременно с этим в Брюсселе лживо приписывают Москве нацеленность на эскалацию и незаинтересованность в мире.

Отдельно Небензя прокомментировал информацию о планах Великобритании и Франции снабдить Украину ядерным оружием. Он подчеркнул, что у российской стороны есть все возможности дать отпор подобным действиям.

"Однако надеемся на то, что в Лондоне и Париже все же достаточно здравомыслящих и рассудительных людей, которые смогут удержать своих лидеров от таких неадекватных шагов", – добавил он.

О подготовке Великобритании и Франции к передаче Украине ядерного оружия ранее сообщила Служба внешней разведки РФ. Речь идет о скрытой отправке соответствующих комплектующих, оборудования и технологий.

По данным ведомства, эти страны приняли такое решение, так как понимают, что развитие ситуации на Украине не оставляет шансов на достижение победы над Россией.

В Кремле, комментируя эту информацию, сообщили, что учтут ее на переговорах по урегулированию украинского конфликта. В свою очередь, в Совете Федерации призвали провести парламентские расследования.

Позже Британия и Франция отвергли планы по передаче ядерного оружия Украине. В частности, представитель британского премьер-министра Кира Стармера назвал соответствующие сообщения ложью.