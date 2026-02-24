Форма поиска по сайту

24 февраля, 12:59

Политика

СФ призвал провести расследование после заявлений о планах передачи Киеву ядерного оружия

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Совете Федерации призвали Великобританию и Францию провести парламентские расследования после заявления Службы внешней разведки России о планах Лондона и Парижа поставить Киеву ядерное оружие. Об этом сообщает газета "Известия".

Соответствующее обращение сенаторы направили по дипломатическим каналам в парламенты Британии и Франции, Европарламент, ООН, МАГАТЭ, а также в адрес Конференции по обзору сторон Договора о нераспространении ядерного оружия.

Реализация планов Лондона и Парижа приведет к резкой эскалации конфликта, создаст прямые угрозы безопасности России и Европы. При этом в зоне риска также окажутся британцы и французы, так как, согласно Ядерной доктрине РФ, агрессия со стороны неядерной страны при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как совместное нападение.

В СВР заявили, что Германия отказалась участвовать в этой "авантюре". В данный момент Британия и Франция работают над решением вопросов предоставления Украине ядерного оружия и средств его доставки. Речь идет о скрытой передаче комплектующих, оборудования и технологий.

В Белом доме раскрыли содержание программы ядерных испытаний США

